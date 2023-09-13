У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоїв - Днепр Инфо
У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоїв
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Сегодня 09:24

Учора у Кривому Розі стався дуже дивний інцидент.

Новости Днепра про У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоїв

Там на смітник, що на Миколаївському шосе, невідомі викинули кілька ящиків відстріляних набоїв.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що ці патрони призначені для мисливської чи спортивної зброї.

На місце знахідки відразу прибігли дітлахи, які почали розтягувати набої “на сувеніри”. Як виявилося, серед них були і не відстріляні.

Новости Днепра про У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоїв

Місцеві викликали правоохоронців. Вони вилучили ще з три десятки цілих патронів. 

Новости Днепра про У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоїв

Усі обставини події будуть з’ясовувати поліцейські.

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Новости Днепра про У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоївУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі на смітник викинули кілька ящиків відстріляних набоївРусский

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