Там на смітник, що на Миколаївському шосе, невідомі викинули кілька ящиків відстріляних набоїв.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що ці патрони призначені для мисливської чи спортивної зброї.
На місце знахідки відразу прибігли дітлахи, які почали розтягувати набої “на сувеніри”. Як виявилося, серед них були і не відстріляні.
Місцеві викликали правоохоронців. Вони вилучили ще з три десятки цілих патронів.
Усі обставини події будуть з’ясовувати поліцейські.
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