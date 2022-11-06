У Кривому Розі на ходу загорілася вантажівка

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Пожежу ліквідували о 09:43, вогонь пошкодив моторний відсік на площі 4 кв.м.
На щастся обійшлося без загиблих та постраждалих.
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У Дніпрі горить електропідстанція.
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