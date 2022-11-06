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У Кривому Розі на ходу загорілася вантажівка

Сьогодні 14:35
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Сьогодні, 6 листопада, у Кривому Розі загорівся вантажний автомобіль.
 
У Службу порятунку “101” близько 9 ранку надійшло повідомлення про  займання вантажівки в місті Кривий Ріг. що на Дніпропетровщині.
 
На місці подій вогнеборцям сталозрозуміло, що вантажний автомобіль “MAN” загорівся під час руху автошляхом.
 

Пожежу ліквідували о 09:43, вогонь пошкодив моторний відсік на площі 4 кв.м. 

На щастся обійшлося без загиблих та постраждалих.

Новости Днепра про У Кривому Розі на ходу загорілася вантажівка

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