У Кривому Розі на ходу загорілася вантажівка

У Службу порятунку “101” близько 9 ранку надійшло повідомлення про займання вантажівки в місті Кривий Ріг. що на Дніпропетровщині.

На місці подій вогнеборцям сталозрозуміло, що вантажний автомобіль “MAN” загорівся під час руху автошляхом.