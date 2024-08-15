У Кривому Розі на 5-річного хлопчика впала залізобетонна плита огорожі

У Кривому Розі бетонна плита впала на дитину.

У Кривому Розі на 5-річного хлопчика, який грався поруч із парканом, впала залізобетонна плита. Дитина дивом лишилася жива та майже неушкоджена, пише “Суспільне”. Наталія, мама хлопчика, розповіла, що плита впала на дитину раптово, коли її син Максим грався м’ячем. Конструкцію ніхто не чіпав. На крики про допомогу відразу збіглися сусіди. Володимир був одним з перших, хто допоміг підняти плиту, аби визволити дитину.

Чоловік розповідає, що почув сильний “гуп”, а потім крик.

Чую щось впало і крик, я обернувся. Дивлюсь, а плита впала і накрила його. Почала підіймати – мама, і я підійшов, підіймав. Коли він виліз, ми кинули цю плиту, – згадує він.

Володимир припускає, що дитина не постраждала тільки тому, що плита була старою і майже відразу розвалилася.

Малий Максим відбувся синцями й саднами на голові та животі. Зараз він проходить медичне обстеження.

Криворіжці, які живуть поруч з місцем інциденту кажуть, що залізобетонний паркан навколо виробничих приміщень стоїть тут десятиліттями. Це пішохідна вулиця і також проїжджа. Коли машини проїздять, люди туляться до паркану.

Відомо, що і паркан, і територія за ним перебуває у комунальній власності, тож журналісти звернулися до міського Департаменту розвитку інфраструктури та комунального підприємства “Парковка і реклама”, аби дізнатися, чи планують комунальники ремонтувати або замінювати огорожу.

Наразі відповіді немає. А мама Максима звернулася до поліції щодо цього випадку.

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