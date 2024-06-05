У Кривому Розі можна орендувати “Арену” цирку - Днепр Инфо
У Кривому Розі можна орендувати “Арену” цирку
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Сегодня 13:00

У Кривому Розі можна орендувати приміщення цирку.

Новости Днепра про У Кривому Розі можна орендувати

На торги виставили право оренди приміщення цирку в Кривому Розі. Як йдеться у повідомленні начальниці Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Ганни Камлик, орендувати можна частину будинку артистів цирку “Арена”, загальною площею 956.9 м², що перебуває на балансі ДП “Криворізький державний цирк”

Локація – Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, 37
 
Стартова ціна – ₴ 83,3 тис. грн на місяць без урахування ПДВ.
 
Зазначається, що оренда цих приміщень може стати вигідною інвестицією для розвитку вашого бізнесу. Можливості для творчого підходу до використання простору є практично безмежними.
 
Реєстрація на аукціон – до 20:00 10 червня
 
Дата аукціону – 11 червня. 
 
Чи є охочі орендувати приміщення наразі невідомо, адже торги закриті. Про майбутнього орендатора повідомлять після завершення аукціону. 
 

Новости Днепра про У Кривому Розі можна орендувати

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