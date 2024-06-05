На торги виставили право оренди приміщення цирку в Кривому Розі. Як йдеться у повідомленні начальниці Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях Ганни Камлик, орендувати можна частину будинку артистів цирку “Арена”, загальною площею 956.9 м², що перебуває на балансі ДП “Криворізький державний цирк”
Локація – Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Соборності, 37
Стартова ціна – ₴ 83,3 тис. грн на місяць без урахування ПДВ.
Зазначається, що оренда цих приміщень може стати вигідною інвестицією для розвитку вашого бізнесу. Можливості для творчого підходу до використання простору є практично безмежними.
Реєстрація на аукціон – до 20:00 10 червня
Дата аукціону – 11 червня.
Чи є охочі орендувати приміщення наразі невідомо, адже торги закриті. Про майбутнього орендатора повідомлять після завершення аукціону.