У Кривому Розі молодик зненацька напав з ножем на перехожого

У Кривому Розі молодик напав на перехожого.

Порізав чоловіка та втік – у Кривому Розі затримали ймовірного зловмисника.

Ввечері 10 квітня поліцейським повідомили про злочин, що стався у на мікрорайоні 5-й Зарічний у Кривому Розі.

Патрульний екіпаж одразу прибув на місце події. Виявилося, невідомий наніс чоловікові проникаюче ножове поранення. 35-річного криворіжця госпіталізували.

Правоохоронці розшукували нападника та затримали на зупинці громадського транспорту, застосувавши кайданки. У його кишені був ніж зі слідами крові.

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