У Кривому Розі молодик зненацька напав з ножем на перехожого

Порізав чоловіка та втік – у Кривому Розі затримали ймовірного зловмисника.
Ввечері 10 квітня поліцейським повідомили про злочин, що стався у на мікрорайоні 5-й Зарічний у Кривому Розі.
Патрульний екіпаж одразу прибув на місце події. Виявилося, невідомий наніс чоловікові проникаюче ножове поранення. 35-річного криворіжця госпіталізували.
Правоохоронці розшукували нападника та затримали на зупинці громадського транспорту, застосувавши кайданки. У його кишені був ніж зі слідами крові.
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