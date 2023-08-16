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  • У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиці

У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиці

Сьогодні 10:39
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Мешканці Кривого Рогу хочуть платити за воду з-під крана як за технічну, а не питну.

Новости Днепра про У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиці

У червні росіяни підірвали Каховську ГЕС, через це виникла загроза, що більша частина Кривого Рогу залишиться без води.

Щоб забезпечити криворіжців водою, влада почала прокладати нові водогони. На сьогодні усі містяни забезпечені водою, проте деякі з них незадоволені її якістю – з-під крана тече вода коричневого кольору.

Тому місцеві пропонують платити за нібито питну воду за тарифами технічної. 

Криворіжанка Світлана Горбачова зареєструвала відповідну петицію на сайті криворізького виконкому.

Звертаюся до влади міста від імені мешканців міста з вимогою змінити тарифи замість питної води на технічну, так як такова не відповідає санітарним нормам і стандартам якості води, допоки не буде належна якість підтверджена актом перевірки незалежної експертизи, – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що вона зібрала необхідну кількість підписів менше ніж за добу.

Новости Днепра про У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиці

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Новости Днепра про У Кривому Розі місцеві мешканці вимагають знизити вартість води через її якість: подробиціУкраїнська

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