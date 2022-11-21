У Кривому Розі маму оштрафували за те, що її діти прогулювали онлайн-заняття 3 місяці

У Кривому Розі суд виписав матері двох дітей штраф за те, що школярі прогулювали онлайн навчання з вересня.

Про це йдеться в тексті постанови опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зазначається, що двоє дітей 9 і 11 років з вересня не відвідували онлайн-заняття. На це звернула увагу адміністрація школи та звернулася до правоохоронців, щоб вирішити цю проблему.

Мама свою вину визнала, але на суд не прийшла. До цього жінка підтвердила, що її діти не відвідували дистанційне навчання, а на консультації вона їх не водить через брак часу, їй нецікаве життя власних дітей, де вони гуляють, з ким товаришують та коли повертаються додому.

У зв’язку з цим, суд визнав її винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків та піклування за дітьми, і виписав горе-мамі штраф у розмірі 1700 гривень.

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