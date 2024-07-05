У Кривому Розі конфлікт між знайомими закінчився поножовщиною

В одному з будинків Криворізького района чоловік напав з ножем на знайомого.

Про інцидент повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

3 липня близько 17:00 правоохоронці прибули на виклик до одного з будинків Криворізького району. На місці було встановлено що між двома знайомими виник конфлікт під час якого 57-річний фігурант вдарив ножем свого опонента. Судячи з фото, яке опублікували в поліції, ніж кухонний.

52-річного потерпілого госпіталізували у важкому стані.

Зловмисника затримали поліціянти та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального Кодексу України (умисне тілесне ушкодження).

Чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо раніше ми писали що на Дніпропетровщині юнак помстився давньому недругу, вдаривши його ножем.

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