У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

Жінці не сподобалася нова довжина волосся.

У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку. Усе через те, що жінці не сподобалася зачіска.

Про це повідомляє видання “Свої”.

Зазначається, що нападниця була у салоні близько місяця тому. Днями вона прийшла до салону краси знову, облаяла перукарку та накинулася на неї з ножицями. Жінка почала різати перукарці волосся, крім того, вона залишила порізи на лиці та руках.

Агресивну клієнтку зупинили інші відвідувачі.

На місце викликали поліцію. Тепер правоохоронці будуть встановлювати всі обставини нападу.

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