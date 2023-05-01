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  • У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

Сьогодні 14:47
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Жінці не сподобалася нова довжина волосся.

Новости Днепра про У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку. Усе через те, що жінці не сподобалася зачіска.

Про це повідомляє видання “Свої”.

Зазначається, що нападниця була у салоні близько місяця тому. Днями вона прийшла до салону краси знову, облаяла перукарку та накинулася на неї з ножицями. Жінка почала різати перукарці волосся, крім того, вона залишила порізи на лиці та руках.

Новости Днепра про У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

Новости Днепра про У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

Агресивну клієнтку зупинили інші відвідувачі.

На місце викликали поліцію. Тепер правоохоронці будуть встановлювати всі обставини нападу.

Новости Днепра про У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіска

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Новости Днепра про У Кривому Розі клієнтка напала з ножицями на перукарку: не сподобалася зачіскаУкраїнська

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