У Кривому Розі хуліган з пістолетом загрожував перехожим

Криворізькі патрульні виявили у 24-річного чоловіка предмет, схожий на пістолет.
Днями, інспектори отримали виклик про хуліганство на вулиці Черкасова.
Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили у покинутому будинку чоловіка, схожого за орієнтуванням.
Під час поверхневої перевірки 24-річний громадянин дістав із кишені предмет, схожий на пістолет та магазин з набоями до нього. Чоловік повідомив, що знайшов зброю.
Для подальшого встановлення усіх обставин події на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу КРУП №5.
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