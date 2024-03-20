У Кривому Розі хуліган з пістолетом загрожував перехожим

У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали хулігана з пістолетом.

Криворізькі патрульні виявили у 24-річного чоловіка предмет, схожий на пістолет.

Днями, інспектори отримали виклик про хуліганство на вулиці Черкасова.

Патрульні прибули за вказаною адресою та виявили у покинутому будинку чоловіка, схожого за орієнтуванням.

Під час поверхневої перевірки 24-річний громадянин дістав із кишені предмет, схожий на пістолет та магазин з набоями до нього. Чоловік повідомив, що знайшов зброю.

Для подальшого встановлення усіх обставин події на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу КРУП №5.

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