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У Кривому Розі ґвалтівник-рецидивіст зґвалтував неповнолітню

Сьогодні 12:34
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У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині судили ґвалтівника.

Новости Днепра про У Кривому Розі ґвалтівник-рецидивіст зґвалтував неповнолітню

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, у квітні цього року чоловік почав переслідувати у міському парку 16-річну дівчину. Коли він її наздогнав, то повалив на землю та силою намагався зґвалтувати. 

На крик неповнолітньої збіглися перехожі, які відтягнули чоловіка від дівчини та викликали поліцію. 

Як виявилося пізніше, чоловіка вже судили за зґвалтування, після чого він 9 років пробув у в’язниці. 

Під час суду ґвалтівник свою вину визнав повністю. Його засудили до 8 років тюрми. До набуття вироком законної сили засуджений буде перебувати під вартою. 

Нагадаємо, раніше підозру оголосили чоловіку, який намагався зґвалтувати неповнолітню дочку своєї квартирантки. 

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