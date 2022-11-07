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У Кривому Розі горіла покинута будівля (ФОТО)

Сьогодні 09:00
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У Кривому Розі горіла покинута будівля на вулиці Валі Котика.

Новости Днепра про У Кривому Розі горіла покинута будівля (ФОТО)

Пожежа сталася 6 листопада у покинутій будівлі в Тернівському районі міста. Рятувальники, які приїхали на місце події, встановили, що горіло сміття на площі 110 кв.м.

Внаслідок пожежі загиблих і постраждалих немає. Полум’я оперативно загасили.

Новости Днепра про У Кривому Розі горіла покинута будівля (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі горіла покинута будівля (ФОТО)

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