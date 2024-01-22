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  • У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанні

У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанні

Сьогодні 13:56
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У Кривому Розі судитимуть директора ТОВ, який міг привласнити бюджетні кошти

Новости Днепра про У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанні

Мова йде про очільника ТОВ, яке постачало електроенергію для комунального підприємства у Кривому Розі, йдеться у повідомленні прокуратури. 

Під час розслідування з’ясувалося, що між КП міських перевезень та підприємством уклали угоду на постачання електроенергії. Виявилося, що директор ТОВ кілька разів змінював умови договору та завищував вартість послуг. 

Таким чином, на рахунок ТОВ перерахували 4 млн “зайвих” бюджетних гривень, через що КП зазнало збитків. На основі матеріалів, зібраних під час слідства, криворізькі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно очільника підприємства. 

Його підозрюють у махінаціях, які призвели до заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі. Також директор ТОВ, на думку прокурорів, зловживав службовим становищем.

Під час проведення обшуків виявлено та вилучено документацію, чорнові записи.

Подальшу долю підозрюваного вирішуватиме суд. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанніУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі директора ТОВ підозрюють у крадіжці мільйонів бюджетних гривень на електропостачанніРусский

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