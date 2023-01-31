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У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждалі

Сьогодні 17:01
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Сьогодні, 31 січня, у Кривому Розі сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждалі

Там на перехресті вулиць Сергія Колачевського та Сурікова зіткнулися Mitsubishi та швидка.

Про це повідомляє сайт 0564.

За попередньою інформацією, у швидкій знаходився пацієнт у важкому стані, тож водій з увімкненими проблисковими маячками і сиреною рухався на червоний сигнал світлофора. Вочевидь, водій Mitsubishi не встиг зреагувати. 

На жаль, у результаті аварії травмувалися водій і два фельдшери швидкої. Водія і одного з фельдшерів госпіталізували.

Пацієнта, який знаходився у салоні спецавтомобіля, врятувати не вдалося.

Новости Днепра про У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждалі

Новости Днепра про У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждалі

Новости Днепра про У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждалі

Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждаліУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі – ДТП зі швидкою: є загиблі та постраждаліРусский

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