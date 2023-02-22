У Кривому Розі догхантери підпалили собачі будки, де жили безпритульні тварини: загинув хворий пес

У Кривому Розі невідомі підпалили собачі будки, де жили безпритульні тварини.

Інцидент стався в Покровському районі Кривого Рогу, розповідають “Свої”.

Невідомі люди підпалили шість собачих домівок. Пожежу помітила волонтерка Валентина, яка їхала годувати тварин. Внаслідок пожежі загинув покалічений песик, який не міг вибратися зі свого помешкання. Усього тут проживало 11 собак, віком від 7 до 14 років.

Волонтерка розповіла, що пожежа сталася вранці 20 лютого за гаражним коорперативом “Зірковий” на Зарічному. Жінка підозрює, що це був підпал, адже будки не могли загорітися самостійно.

Валентина власноруч облаштували помешкання для безпритульних собак та підгодовувала дворняжок. Жінка каже, що тварини не були агресивними, жили далеко від людей, тому не несли їм загрози. Втім, місцеві мешканці погрожували потруїли чи підпалити помешкання чотирилапих.

Волонтерка зазначила, що поліція не взялася шукати зловмисника, оскільки власність не належить ані Валентині, ані кооперативу. Відтак вважається звичайним підпалом сміття. Зараз собаки сидять на попелищі, де раніше були їхні будиночки.

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