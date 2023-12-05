У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити гроші

У Кривому Розі 24-річна дівчина заморила голодом багатьох тварин, яких брала на перетримку.
Як повідомляє місцеве видання “На часі. Кривий Ріг”, сталося це у гуртожитку у Металургійному районі міста. Сусіди дівчини почали скаржитися на трупний запах. Голова ОСББ допомогла відкрити двері до кімнати, а там виявили трупи багатьох тварин у клітках та переносках. Переважно це були котики.
Зазначається, що залишки тварин знайшли також у каналізаційних трубах та навіть холодильнику.
Відомо, що дівчина брала у волонтерів тварин на перетримку, за що отримувала гроші, але результат цієї турботи ви можете побачити на відео.
Кадри 18+!!!
Також у помешканні мешканці виявили живих собачку та котиків.
На місце викликали поліцію, правоохоронці задокументували цей факт та будуть з’ясовувати всі деталі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яка постраждала від рук недобросовісного ветеринара.
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