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  • У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити гроші

У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити гроші

Сьогодні 10:59
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Бідолашні тварини...

Новости Днепра про У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити гроші

У Кривому Розі 24-річна дівчина заморила голодом багатьох тварин, яких брала на перетримку.

Як повідомляє місцеве видання “На часі. Кривий Ріг”, сталося це у гуртожитку у Металургійному районі міста. Сусіди дівчини почали скаржитися на трупний запах. Голова ОСББ допомогла відкрити двері до кімнати, а там виявили трупи багатьох тварин у клітках та переносках. Переважно це були котики.

Зазначається, що залишки тварин знайшли також у каналізаційних трубах та навіть холодильнику.

Відомо, що дівчина брала у волонтерів тварин на перетримку, за що отримувала гроші, але результат цієї турботи ви можете побачити на відео.

Кадри 18+!!! 

Також у помешканні мешканці виявили живих собачку та котиків.

На місце викликали поліцію, правоохоронці задокументували цей факт та будуть з’ясовувати всі деталі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі допомоги потребує хвора кішка, яка постраждала від рук недобросовісного ветеринара.

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Новости Днепра про У Кривому Розі дівчина заморила голодом багатьох тварин: брала на перетримку, щоб заробити грошіУкраїнська

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