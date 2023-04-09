У Кривому Розі діти жебракують в торговельному центрі

Про це повідомили в виконкомі Покровської районної ради Кривого Рогу.
Місцеві мешканці помітили в торговельному центрі “Терра” дітей, які жебракували. Заявник повідомив, що школярі “стоять із простягнутою рукою” та просять грошей.
На місце інциденту виїхали спеціалісти служби у справах дітей, поліціянти та освітяни. І справді, вони побачили малих дітей, які жебракували в торговельному центрі. Фахівці зателефонували батькам неповнолітніх та провели з ними бесіду.
Поліція склала на батьків протокол за адміністративне порушення, який передбачає попередження чи накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.
Нагадаємо, вчора в Дніпрі шукали хлопчика, який не розмовляє. Дитина пішла з дому та загубилася. Майже добу школяра шукали правоохоронці, рятувальники та містяни. Його знайшли в очереті з переохолодженням. Наразі з ним все добре.
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