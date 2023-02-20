У Кривому Розі діти жебракували біля ТРЦ: чи покарали батьків

Громадяни звернулися до Служби у справах дітей.
Фахівці служби разом із поліцією встановили батьків діток. З ними провели профілактично-роз’яснювальну роботу та попередили їх про відповідальність за ухилення від виховання дітей.
За даним фактом правоохоронці склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків згідно зі ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Джерело: Репортер. Кривий Ріг.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 16-річного підлітка.
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