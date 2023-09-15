У Кривому Розі чоловіка підозрюють у мінуванні будинку

У Кривому Розі затримали псевдомінувальника

Як повідомили в поліції, у Кривому Розі затримали чоловіка за підозрою у мінуванні житлового будинку.

Криворіжець зателефонував до поліції та повідомив, що ніби-то в одному із будинків є вибухівка, яку він хоче підірвати. Виклик надійшов ввечері 14 вересня. На місце потенційного мінування вирушили дільничні.

Правоохоронці ретельно обстежили будинок, але ніяких вибухових пристроїв не знайшли. Згодом поліціянти встановили особу зловмисника, ним виявився 47-річний криворіжець.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

15 вересня слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).

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