У Кривому Розі чоловік збирався здати на металобрухт уламки ракети

Днями патрульні з Кривого Рогу зупинили чоловіка, який віз металобрухт. Це сталося на Нікопольському шосе, повідомили у поліції. Під час регламентної перевірки багажу, інспектори помітили серед металолому уламки та інші частини від ракети.
Як пояснив водій автівки, у якого виявили уламки ракети, усе це він знайшов та збирався здати на металобрухт, щоб трохи заробити. Після цього, патрульні відразу оточили місце знахідки та викликали відповідні служби, щоб ті перевірили безпечність знайдених залишків боєприпасу.
Нагадаємо, ввечері 20 листопада у Дніпровському районі бійці Повітряного командування “Схід” збили крилату ракету Іскандер-К. Як повідомили в ОВА, руйнувань чи постраждалих на території району немає.
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