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  • У Кривому Розі чоловік заліз до ТЦ через вікно, розбите під час ракетної атаки

У Кривому Розі чоловік заліз до ТЦ через вікно, розбите під час ракетної атаки

Сьогодні 16:40
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік пробрався до ТЦ через розбите ракетним ударом вікно.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік заліз до ТЦ через вікно, розбите під час ракетної атаки

Містянин вирішив проникнути будівлю пошкодженого під час обстрілу ТЦ. Але він не врахував, що у приміщенні все одно працює сигналізація. Тож зловмисника оперативно було затримано.

Як повідомили у поліції охорони Кривого Рогу, правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно проник до ТРЦ через розбите скляне вікно, яке було пошкоджене під час одного із ракетних ударів.

Попри те, що вікна були розбиті й частина магазинів не працювала, ТРЦ охоронявся, тому коли надійшов сигнал “тривоги”, копи попрямували на місце події. Ймовірного мародера, який забрався до приміщення ТЦ, затримали. 

Поліція охорони Кривого Рогу наголошує громадянам, що будь-яке несанкціоноване проникнення на зруйновані внаслідок обстрілів об’єкти у воєнний час розцінюється як спроба мародерства. Крім того, існує велика ймовірність зсуву несучих конструкцій та обвалу перекриттів, що становить загрозу життю та здоров’ю, – йдеться у повідомленні.
 

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