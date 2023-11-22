У Кривому Розі чоловік випив літр антифризу, бо був недостатньо п’яним

Чоловіка, якому захотілося "добавки", забрали до лікарні з отруєнням.

У Кривому Розі Дніпропетровської області 57-річного чоловіка ушпиталили після випитого літра антифризу. Про це повідомляє медик Тетяна Романчук.

Вранці 19 листопада постраждалий вживав алкоголь, а як напій скінчився, він узявся за антифриз. Коли бригада ЕМД прибула на виклик, хворий мав ознаки порушеної свідомості. Йому надали екстрену медичну допомогу й ушпиталили до реанімаційного відділення першої міської лікарні.

Вживання хімічних речовин замість якісного алкоголю – це смерті подібно. В такому випадку смертельна доза вжитого антифризу складає 200 мл. Після вживання настає сп’яніння, яке супроводжується ейфорією, але це триває недовго. Вже через 2-6 годин стан різко погіршується. При несвоєчасному наданні допомоги настають незворотні процеси в організмі людини. Споживайте алкоголь з розумом”, – зазначила Тетяна Романчук.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі вдесяте зробили операцію бійцеві із тяжким пораненням.

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