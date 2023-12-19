У Кривому Розі чоловік викрав авто та потрапив на ньому в аварію

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Зазначається, що зловмисник на одній із вулиць міста помітив незачинене авто, він сів у нього та поїхав у невідомому напрямку.
58-річний власник звернувся у поліцію.
Правоохоронці менше ніж за годину знайшли викрадене авто, але воно було сильно понівечене. З’ясувалося, що крадій потрапив на ньому в аварію.
Слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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