У Кривому Розі чоловік викрав авто та потрапив на ньому в аварію

У понеділок, 18 грудня, в Кривому Розі 29-річний чоловік викрав авто, а згодом потрапив на ньому в ДТП.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Зазначається, що зловмисник на одній із вулиць міста помітив незачинене авто, він сів у нього та поїхав у невідомому напрямку.

58-річний власник звернувся у поліцію.

Правоохоронці менше ніж за годину знайшли викрадене авто, але воно було сильно понівечене. З’ясувалося, що крадій потрапив на ньому в аварію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, передбачене ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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