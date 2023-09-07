У Кривому Розі чоловік впав з 3-го поверху: що відомо

Відомо, що до поліції зателефонували містяни та повідомили, що з 3-го поверху одного із будинків впав чоловік.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначається, що постраждалому 26 років. Чоловіка госпіталізували до лікарні з численними переломами. Зараз він у реанімації.
Очевидці події кажуть, що криворіжець міг бути напідпитку.
Усі обставини цієї події будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 22-річний хлопець повісився на дитячому майданчику.
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Александра Лучка
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