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У Кривому Розі чоловік впав з 3-го поверху: що відомо

Сьогодні 15:59
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Нещасний випадок стався сьогодні вночі у Покровському районі міста.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік впав з 3-го поверху: що відомо

Відомо, що до поліції зателефонували містяни та повідомили, що з 3-го поверху одного із будинків впав чоловік.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що постраждалому 26 років. Чоловіка госпіталізували до лікарні з численними переломами. Зараз він у реанімації.

Очевидці події кажуть, що криворіжець міг бути напідпитку.

Усі обставини цієї події будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі 22-річний хлопець повісився на дитячому майданчику.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік впав з 3-го поверху: що відомоУкраїнська

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