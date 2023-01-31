У Кривому Розі чоловік вдарив знайомого ножем в око: подробиці від поліції

У суботу, 28 січня, у лікарню Кривого Рогу доставили 42-річного чоловіка, якого вдарили ножем в око.

Як повідомили у поліції, злочин стався близько 22:00 в одній із квартир на території Покровського району. Під час суперечки чоловік схопив ніж та завдав знайомому удар в око. З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого госпіталізували до лікарні.

Зловмисника пізніше затримали. Ним виявився 44-річний раніше судимий за майнові злочини місцевий житель. Також правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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