У Кривому Розі чоловік у себе в дворі виростив кущі коноплі ростом вищі за людину

Кущі конопель висотою 2 метри – у Кривому Розі затримали “садівника-підприємця”.
Чоловік висадив у себе у дворі дивний садовий декор – велетенські кущі коноплі. Криворіжець зовсім не приховував свій “город”.
13 липня правоохоронці провели обшук на території приватного домоволодіння 53-річного фігуранта, та вилучили звідти кущі нарковмісної рослини, які він ретельно обробляв.
23 липня чоловіку повідомили про підозру у виготовленні наркотичних речовин.
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