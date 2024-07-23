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  • У Кривому Розі чоловік у себе в дворі виростив кущі коноплі ростом вищі за людину

У Кривому Розі чоловік у себе в дворі виростив кущі коноплі ростом вищі за людину

Сьогодні 21:58
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Двометрові кущі коноплі вирощував у себе в дворі житель Кривого Рогу.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік у себе в дворі виростив кущі коноплі ростом вищі за людину

Кущі конопель висотою 2 метри – у Кривому Розі затримали “садівника-підприємця”.

Чоловік висадив у себе у дворі дивний садовий декор – велетенські кущі коноплі. Криворіжець зовсім не приховував свій “город”.

13 липня правоохоронці провели обшук на території приватного домоволодіння 53-річного фігуранта, та вилучили звідти кущі нарковмісної рослини, які він ретельно обробляв.

23 липня чоловіку повідомили про підозру у виготовленні наркотичних речовин.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік у себе в дворі виростив кущі коноплі ростом вищі за людинуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік у себе в дворі виростив кущі коноплі ростом вищі за людинуРусский

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