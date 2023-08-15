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  • У Кривому Розі чоловік у під’їзді ховав пістолет та гранату: поклав у мішок

У Кривому Розі чоловік у під’їзді ховав пістолет та гранату: поклав у мішок

Сьогодні 12:40
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Днями у під'їзді свого будинку мешканці Кривого Рогу побачили, як невідомий чоловік щось ховає.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік у під'їзді ховав пістолет та гранату: поклав у мішок

Вони відразу зателефонували у поліцію.

На місце прибули патрульні. Вони там виявили чоловіка з мішком, в якому були пістолет, граната та 40 набоїв.

Про це повідомили у Патрульній поліції Кривого Рогу.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Усі обставили далі будуть з’ясовувати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Нікополі чоловік погрожував перехожим гранатою.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік у під'їзді ховав пістолет та гранату: поклав у мішокУкраїнська

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