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У Кривому Розі чоловік розбивав містянам вікна: кидав щось та тікав

Сьогодні 18:11
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Сьогодні вночі до поліції Кривого Рогу надійшло повідомлення від місцевих мешканців - вони розповіли, що невідомий чоловік кидає щось у вікна.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік розбивав містянам вікна: кидав щось та тікав

Сталося це на вулиці Героїв АТО.

Патрульні прибули на місце та поспілкувалися із заявником. Він розповів, що невідомий розбив кілька вікон та поводився неадекватно.

Правоохоронці почали шукати правопорушника. Під час обстеження прилеглої території інспектори виявили 22-річного криворіжця, схожого за орієнтуванням. Чоловіка затримали.

Мешканці будинку впізнали зловмисника й сказали, що саме він розбив вікна в їхніх оселях.

Патрульні затримали правопорушника та викликали слідчо-оперативну групу.

Далі усі обставини буде з’ясовувати слідчий. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік розбивав містянам вікна: кидав щось та тікавУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік розбивав містянам вікна: кидав щось та тікавРусский

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