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  • У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці

У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці

Сьогодні 15:36
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У Кривому Розі місцевий житель домовився про продаж гранати «Ф-1» із запалом та понад пів тисячі патронів за 3000 грн.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці

Його затримали.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

29 травня поліцейські провели обшук за місцем мешкання 36-річного фігуранта. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 6 боєприпасів та набої. Все вилучене направили на експертизу.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиціРусский

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