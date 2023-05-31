У Кривому Розі чоловік продавав гранату та пів тисячі патронів за 3000 грн: подробиці

Його затримали.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
29 травня поліцейські провели обшук за місцем мешкання 36-річного фігуранта. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 6 боєприпасів та набої. Все вилучене направили на експертизу.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника.
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