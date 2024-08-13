У Кривому Розі чоловік під час застілля поранив товариша ножем у шию та живіт: його розшукують

У Кривому Розі стався злочин.

У Кривому Розі до однієї з крамниць забіг закривавлений чоловік, благаючи про допомогу.

Про це пишуть “СВОЇ|Кривий Ріг“.

Попередньо відомо, що чоловік ймовірно вживав алкогольні напої разом зі своїм товаришем у помешканні, під час чого останній вдарив опонента ножем у шию та живіт. Завдяки небайдужій жінці-продавчині, постраждалого госпіталізували до найближчого медзакладу.

Подальша доля пораненого не відома.

За попередньою інформацією, нападника розшукують правоохоронці.

Прикмети: на вигляд 28 років, має чорне волосся, смаглявий колір шкіри.

Був одягнений в джинсові шорти, ймовірно, без футболки.

Зауважимо, що офіційної інформації щодо інциденту наразі немає.

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