У Кривому Розі чоловік помер у маршрутці: що відомо

Про це повідомляє прес служба Криворізького районного управління поліції.
За попередньою інформацією, видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявлено.
Труп пенсіонера направлено на судово-медичну експертизу.
Усі обставини встановлюють правоохоронці.
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