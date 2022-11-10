Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі чоловік помер у маршрутці: що відомо

Сьогодні 22:00
просмотров

Сьогодні вдень, 10 листопада, в одній із маршруток у Кривому Розі помер 85-річний чоловік.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік помер у маршрутці: що відомо

Про це повідомляє прес служба Криворізького районного управління поліції.

За попередньою інформацією, видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявлено.

Труп пенсіонера направлено на судово-медичну експертизу.

Усі обставини встановлюють правоохоронці.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік помер у маршрутці: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік помер у маршрутці: що відомоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Миколаївська область повністю звільнена від окупантів: Кім зробив заяву
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:05
    Миколаївська область повністю звільнена від окупантів: Кім зробив заяву

    Попри успішний контрнаступ наших героїв на півдні, цивільним поки що…

    ЗСУ ведуть наступ на півдні, окупанти шукають нові ресурси для мобілізації, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    ЗСУ ведуть наступ на півдні, окупанти шукають нові ресурси для мобілізації, – Генштаб

    ЗСУ минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ просунулися на 7 кілометрів…

    Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предмети
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Зберігав наркотики та зброю: у Кривому Розі у чоловіка знайшли заборонені предмети

    У Кривому Розі чоловік зберігав велику кількість наркотиків та зброї.

    Перший дитячий садок і революціонер на фасаді: історія будинку Геккера у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:51
    Перший дитячий садок і революціонер на фасаді: історія будинку Геккера у Дніпрі

    На колишній вулиці Гоголівській у Дніпрі прибуткові будинки почали з'являтися…

    Наверх