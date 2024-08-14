У Кривому Розі чоловік під час застілля напав з ножем на товариша: подробиці від поліції

Правоохоронці затримали підозрюваного.

Правоохоронці затримали підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень чоловіка, якого розшукували у Кривому Розі.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 12 серпня ЗМІ Кривого Рогу повідомляли про те, що в один з місцевих магазинів із благаннями про допомогу забіг поранений чоловік. Попередньо повідомлялося, що на нього під час спільного відпочинку напав товариш. Із ножовим пораненням постраждалого госпіталізували.

Факт нападу офіційно підтвердили. За даними поліції, злочин стався в одній з квартир на території Покровського району міста. Там чоловік вдарив свого 48-річного знайомого ножем у живіт та втік. На місці події виявили та вилучили знаряддя злочину – ніж.

Оперативники кримінальної поліції розшукали й затримали 28-річного нападника.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Дніпрі в гуртожитку під час сварки жінка вдарила хлопця ножем у груди: коментар поліції.

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