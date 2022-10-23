Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому розі чоловік перерізав свою родину та застрелився

Сьогодні 13:01
просмотров

У Кривому Розі сталося моторошне вбивство.

Про це повідомили в редакції “Свої. Кривий Ріг”.

22 жовтня мешканець міста занепокоївся зникненням чоловіка та його родини – дружини та доньки. Він поїхав на місце проживання родини, але вона була пуста. Біля гаража містянин побачив сліди від крові, після чого вирішив викликати поліцію.

Правоохоронці знайшли мертві тіла родини згодом в машині.

Попередньо, дружина та дитина загинули від ножових поранень, 50-річний чоловік від вогнепального. Скоріше за все, це було вбивство та самогубство.

Обставини вивчають відповідні служби Криворізбкого району.

Згодом слідство повідомить причини та підробиці потрійної смерті.

Новости Днепра про У Кривому розі чоловік перерізав свою родину та застрелився

#image_title

Новости Днепра про У Кривому розі чоловік перерізав свою родину та застреливсяУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України 
    Новини Дніпра
    Вчора 14:55
    Мешканці Кривого Рогу за 15 тисяч доларів допомагали призовникам виїхати з України 

    Чергову схему розкрили поліціянти. 

    Через відключення світла частина Криворіжжя без води, – Вілкул
    Новини Дніпра
    Вчора 12:44
    Через відключення світла частина Криворіжжя без води, – Вілкул

    Через віялові відключення світла частина Кривого Рогу та райони без…

    З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу
    Новини Дніпра
    21.10.2022 16:29
    З деокупованої Херсонщини запустили безкоштовний автобус до Кривого Рогу

    Безкоштовний автобус відтепер двічі на тиждень курсуватиме з деокупованих сіл…

    Жорстка економія: у Кривому Розі вимкнули електрику 70 порушникам
    Новини Дніпра
    21.10.2022 11:18
    Жорстка економія: у Кривому Розі вимкнули електрику 70 порушникам

    У Кривому Розі вчора відімкнули електрику 70 об'єктам торгівлі, які…

    Наверх