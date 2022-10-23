У Кривому розі чоловік перерізав свою родину та застрелився

У Кривому Розі сталося моторошне вбивство.

Про це повідомили в редакції “Свої. Кривий Ріг”.

22 жовтня мешканець міста занепокоївся зникненням чоловіка та його родини – дружини та доньки. Він поїхав на місце проживання родини, але вона була пуста. Біля гаража містянин побачив сліди від крові, після чого вирішив викликати поліцію.

Правоохоронці знайшли мертві тіла родини згодом в машині.

Попередньо, дружина та дитина загинули від ножових поранень, 50-річний чоловік від вогнепального. Скоріше за все, це було вбивство та самогубство.

Обставини вивчають відповідні служби Криворізбкого району.

Згодом слідство повідомить причини та підробиці потрійної смерті.

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