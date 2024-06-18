У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є поранені

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Криворізького РУП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 червня близько десятої вечора жителі вулиці Приваблива чули вибух. Попередньо було відомо, що поруч з багатоквартирним будинком у бесідці знаходилася компанія чоловіків у нетверезому стані.
Згідно даних поліції, один з “відпочиваючих” вирішив похизуватися перед товаришами гранатою та підірвав її. Зробив він це навмисно чи ні – невідомо.
Правоохоронці повідомили про двох поранених: чоловік та неповнолітня дівчина. Також місцеві ЗМІ минулої доби повідомляли про поранену вагітну кішку.
23-річного фігуранта затримали.
За погодженням із Криворізькою спеціалізованою прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, – повідомили у публікації поліції.
Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Сьогодні ми писали, що продавчиня крамниці на Дніпропетровщині була шпигункою для РФ.
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На Дніпропетровщині затримали шпигунку.
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