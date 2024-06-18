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У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є поранені

Сьогодні 11:25
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З'ясувалися деталі події, яка сталася у Кривому Розі на вулиці Приваблива Тернівського району.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є поранені

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Криворізького РУП.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 червня близько десятої вечора жителі вулиці Приваблива чули вибух. Попередньо було відомо, що поруч з багатоквартирним будинком у бесідці знаходилася компанія чоловіків у нетверезому стані.

Згідно даних поліції, один з “відпочиваючих” вирішив похизуватися перед товаришами гранатою та підірвав її. Зробив він це навмисно чи ні – невідомо.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є поранені

Правоохоронці повідомили про двох поранених: чоловік та неповнолітня дівчина. Також місцеві ЗМІ минулої доби повідомляли про поранену вагітну кішку. 

23-річного фігуранта затримали.

 За погодженням із Криворізькою спеціалізованою прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, – повідомили у публікації поліції.

Наразі йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Сьогодні ми писали, що продавчиня крамниці на Дніпропетровщині була шпигункою для РФ.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік хизувався гранатою перед друзями та підірвав її: є пораненіУкраїнська

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