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У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка

Сьогодні 15:49
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У Дніпропетровській області через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка. Її матір підозрюють у недбалості.

Новости Днепра про У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, 24-річна мати тривалий час не забезпечувала повноцінного годування та лікування немовляти, у результаті чого однорічна дівчинка померла. Крім того, за висновком експерта алкогольне отруєння сприяло швидкому настанню смерті дитини.

Жінці інкримінують злісне невиконання обов’язків догляду за дитиною, що спричинило її смерть (ст. 166 КК України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також жительку Кривого Рогу хочуть позбавити батьківських прав, оскільки вона виховує ще одну дитину.

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Новости Днепра про У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинкаУкраїнська

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