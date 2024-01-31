У Кривому Розі через електронну цигарку, яка вибухнула, загорілася квартира: деталі інциденту

Електронки-вбивці уже в Кривому Розі.

Вдень 31 січня рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Кокчетавській у Кривому Розі. За інформацією місцевих телеграм-каналів, пожежа спалахнула через вибух електронної сигарети, яка вибухнула на зарядці.

Саме через електронку спалахнув вогонь у квартир на другому поверсі. Рятувальники вивели з задимленого будинку на свіже повітря шість людей, а також врятували три дитини з сусідніх квартир. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомили в ДСНС, під час пожежі надзвичайники врятували 6 осіб, з них 3 дитини, яких вивели на повітря, де на них чекали медики. Однак надзвичайники не зазначали, що стало причиною пожежі.

Потерпілих оглянули медики, але госпіталізації ні дорослі, ні діти не потребували.

Як безпечно користуватися електронними сигаретами

Багато хто наразі курить саме електронки, замінивши ними традиційні цигарки. Попри те, що пристрої здаються безпечними, вони дійсно можуть загорятися чи вибухати. Це може статися при неправильному чи довгому заряджанні.

При використанні електронок варто пам’ятати такі правила:

заряджайте тільки зарядним пристроєм, що входить в комплект з випарником

не залишайте сигарету підключеною до зарядного пристрою на всю ніч

якщо батарея пристрою стала нагріватися, викиньте її

не використовувати пристрій під час зарядки

не розбирайте та не змінюйте внутрішні компоненти пристрою

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