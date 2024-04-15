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У Кривому Розі біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчини

Сьогодні 09:26
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У Кривому Розі знайшли труп підлітка.

Новости Днепра про У Кривому Розі біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчини

Надзвичайна подія трапилась у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Поряд із покинутою будівлею у Покровському районі знайшли труп 15-річної дівчинки.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої Кривий Ріг”.

Тіло дівчини побачили діти, які гуляли поряд. 

За попередньою інформацією, дівчина з багатодітної родини та часто втікала з дому. Слідів насильницької смерті виявлено не було.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини.

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Новости Днепра про У Кривому Розі біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчиниУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчиниРусский

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