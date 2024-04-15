У Кривому Розі біля покинутої будівлі знайшли тіло 15-річної дівчини

Надзвичайна подія трапилась у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Поряд із покинутою будівлею у Покровському районі знайшли труп 15-річної дівчинки.
Про це повідомляє Telegram-канал “Свої Кривий Ріг”.
Тіло дівчини побачили діти, які гуляли поряд.
За попередньою інформацією, дівчина з багатодітної родини та часто втікала з дому. Слідів насильницької смерті виявлено не було.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої дитини.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі вчора сталася пожежа у Центральному районі.
У місті Павлоград на вулиці Лінійна згорів автомобіль.
Вночі окупаційні війська обстрілювали Дніпропетровщину.
У Дніпрі збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки.