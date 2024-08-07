У Кривому Розі біля під’їзду будинку зазнімкували тарантула (ФОТО)

На Дніпропетровщині продовжують фіксувати отруйних павуків.

Біля під’їзду одного з будинків на ж/м ПівнГЗК місцева жителька помітила отруйного павука-маму, яка дбайливо охороняла своє потомство.

Публікацію з фотографіями оприлюднили в Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя”.

У коментарях до допису містянка зазначила, що незважаючи на страх цих членистоногих, чіпати його не стала, а лише обережно підштовхнула подалі від дверей під’їзду до клумби.

Більшість коментаторів стверджує, що на фото – південноруський тарантул. Однак до цього зазначають – боятися його не треба.

Мамочка тарантула шукає, де їй кокон сховати, не чіпайте їх, вони афігенні…В нас їх тут колись було огого, зараз нажаль такой красотіщі нема майже… – написав користувач Facebook.

У коментарях пишуть, що важливо не чіпати їх, тоді вони й не вкусять.

Незважаючи на те, що він отруйний, небезпечним є тільки для безхребетних. Його яду не вистачить для того аби серйозно вплинути на здоров’я людини чи тварини.

У разі його укусу, який зазвичай неглибокий, на тілі може з’явитися невелика реакція, схожа на бджолину: почервоніння, набряк, короткочасне підвищення температури тіла. Однак за больовими відчуттями може походити на укус шершня. У деяких випадках може викликати алергічну реакцію, в такому разі краще звернутися до лікаря, аби уникнути ускладнень у вигляді нудоти, блювоти, запаморочення та затрудненого дихання.

Однак все-таки радимо користуватися цими рекомендаціями після укусу отруйного павука:

Обережно м’якими дотиками промити місце укусу теплою водою із антибактеріальним милом;

обробити уражене місце антисептиком;

прикласти холод на 10 хвилин;

для зменшення набряку тримати кінцівку у підвісному стані;

пити багато рідини;

для запобігання алергічної реакції прийняти антигістамінний препарат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили рідкісного отруйного павука.

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