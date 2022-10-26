У Кривому Розі багатодітна мати народила дитину та викинула її у вигрібну яму

Про це пише видання “Свої”.
Попередньо відомо, що 35-річна багатодітна мати народила вранці живу дитину, а потім вирішила позбавитися від неї і викинула у вигрібну яму.
Тіло немовляти перекотилося у вигрібній ямі до сусідського туалету, після чого його і знайшли. На місце події викликали правоохоронців, рятувальників та медиків. Співробітники ДСНС дістали тіло новонародженої. Горе-матір затримали.
Також зазначається, що це була сьома дитина цієї жінки. До цього чотирьох малюків забрали соцслужби, ще одна дитина померла раніше.
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