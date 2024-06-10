У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина

Про це повідомляють СВОЇ у Telegram-каналі.
У публікації вказано, що подія сталася на 129 кварталі біля супермаркету АТБ.
За попередньою інформацією, водійка автомобіля Skoda Fabia не справилася з управлінням та врізалася у поштомат біля будівлі супермаркету. Внаслідок цього вона причавила 13-річну дівчинку.
Відомо, що у дитини відкритий перелам ноги. На одному з фото видно, що дівчинка у свідомості, їй надавали першу допомогу, після чого госпіталізували.
На місці працює поліція, обставини події з’ясовуються. Про стан водійки не повідомляється.
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі, її друзі шукають свідків події.
Читайте також:
Автор:
У Дніпропетровській області чоловіка ледь не переїхав потяг.
У Дніпропетровській області невідомі самовільно перекрили газ 100 споживачам
Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
На Дніпропетровщині ексбухгалтерку ліцею будуть судити.