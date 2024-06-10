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У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина

Сьогодні 19:10
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У Кривому Розі сталася аварія, внаслідок чого була травмована дівчинка.

Новости Днепра про У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина

Про це повідомляють СВОЇ у Telegram-каналі.

У публікації вказано, що подія сталася на 129 кварталі біля супермаркету АТБ.

За попередньою інформацією, водійка автомобіля Skoda Fabia не справилася з управлінням та врізалася у поштомат біля будівлі супермаркету. Внаслідок цього вона причавила 13-річну дівчинку. 

Новости Днепра про У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина

Відомо, що у дитини відкритий перелам ноги. На одному з фото видно, що дівчинка у свідомості, їй надавали першу допомогу, після чого госпіталізували. 

Новости Днепра про У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитина

На місці працює поліція, обставини події з’ясовуються. Про стан водійки не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у лікарні Дніпра померла дівчина, яку збили на Перемозі, її друзі шукають свідків події.

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Новости Днепра про У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитинаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі авто врізалося у поштомат: постраждала дитинаРусский

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