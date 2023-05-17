У Кривому Розі 95-річна жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

У Кривому Розі пенсіонерка отруїлася чадним газом.

Про цей випадок розповів медик Артур Кривець.

Днями у Кривому Розі рятували 95-річну пенсіонерку, яка отруїлася чадним газом в себе вдома. У квартирі жінки сталася пожежа, через що вона надихалася димом та знепритомніла.

Працівники швидкої, які приїхали на виклик, знайшли жінку, яка непритомною лежала в своїй квартирі. Вона була у вкрай важкому стані, тому медики покликали на підмогу своїх колег. Коли пенсіонерку намагалися привести до тями, у неї настала клінічна смерть. На щастя, спільними зусиллями пацієнтку вдалося реанімувати.

Медики відразу почали спільними зусиллями проводити реанімацію пенсіонерки. Через півгодини у жінки повністю відновилися серцева діяльність та самостійне дихання, – зазначає лікар.

Постраждалу відвезли до реанімації однієї з лікарень. Діагноз – гостре отруєння чадним газом. Тепер за її життя боряться медики одного із медзакладів Кривого Рогу.

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