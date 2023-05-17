Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі 95-річна жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

У Кривому Розі 95-річна жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

Сьогодні 15:11
просмотров

У Кривому Розі пенсіонерка отруїлася чадним газом.

Новости Днепра про У Кривому Розі 95-річна жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

Про цей випадок розповів медик Артур Кривець. 

Днями у Кривому Розі рятували 95-річну пенсіонерку, яка отруїлася чадним газом в себе вдома. У квартирі жінки сталася пожежа, через що вона надихалася димом та знепритомніла.

Працівники швидкої, які приїхали на виклик, знайшли жінку, яка непритомною лежала в своїй квартирі. Вона була у вкрай важкому стані, тому медики покликали на підмогу своїх колег. Коли пенсіонерку намагалися привести до тями, у неї настала клінічна смерть. На щастя, спільними зусиллями пацієнтку вдалося реанімувати. 

Медики відразу почали спільними зусиллями проводити реанімацію пенсіонерки. Через півгодини у жінки повністю відновилися серцева діяльність та самостійне дихання, – зазначає лікар. 

Постраждалу відвезли до реанімації однієї з лікарень. Діагноз – гостре отруєння чадним газом. Тепер за її життя боряться медики одного із медзакладів Кривого Рогу. 

Новости Днепра про У Кривому Розі 95-річна жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газом

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 95-річна жінка потрапила до реанімації через отруєння чадним газомУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:18
    4 селища та кілька вулиць: де у Дніпрі сьогодні немає води та чому

    Зробіть запаси питної та технічної води про всяк випадок.

    У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина

    Будьте уважні!

    На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного чоловіка з велосипедом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного чоловіка з велосипедом

    Потрібна ваша допомога!

    У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    У середньому на 200-300 гривень: у Дніпрі та області здорожчає електроенергія

    У середньому, люди будуть витрачати на 200-300 гривень більше при…

    Наверх