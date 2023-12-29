У Кривому Розі 84-річна жінка вистрибнула з вікна 9-го поверху

Нещодавно у Кривому Розі сталася жахлива трагедія – там 84-річна жінка вистрибнула з вікна 9-го поверху. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці.
Про це повідомила медик Марія Полян.
Зазначається, що бабуся неодноразово висловлювала суїцидальні думки через свою безпомічність, проте до жодних спеціалістів з цією проблемою її родичі не зверталися.
Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших близьких, говоріть з ними, а краще зверніться по допомогу до фахівців!
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині 14-річна дівчинка наковталась таблеток через нерозділене кохання.
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