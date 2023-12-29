Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі 84-річна жінка вистрибнула з вікна 9-го поверху

Сьогодні 15:46
просмотров

На жаль, від отриманих травм бабуся померла на місці.

Новости Днепра про У Кривому Розі 84-річна жінка вистрибнула з вікна 9-го поверху

Нещодавно у Кривому Розі сталася жахлива трагедія – там 84-річна жінка вистрибнула з вікна 9-го поверху. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомила медик Марія Полян.

Зазначається, що бабуся неодноразово висловлювала суїцидальні думки через свою безпомічність, проте до жодних спеціалістів з цією проблемою її родичі не зверталися.

Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших близьких, говоріть з ними, а краще зверніться по допомогу до фахівців!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині 14-річна дівчинка наковталась таблеток через нерозділене кохання.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 84-річна жінка вистрибнула з вікна 9-го поверхуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:05
У Дніпрі через масований ракетний удар є зміни у роботі громадського транспорту: деталі

Важлива інформація!

На Дніпропетровщині 14-річна дівчинка наковталась таблеток через нерозділене кохання
Новини Дніпра
Сьогодні 09:09
На Дніпропетровщині 14-річна дівчинка наковталась таблеток через нерозділене кохання

Неповнолітня випила 60 таблеток протитуберкульозних препаратів.

У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені
Новини Дніпра
Вчора 19:20
У Нікополі внаслідок обстрілу дронами-камікадзе є загиблий та поранені

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

У Дніпровському районі створили комендатуру: які нові обмеження та правила ввели
Новини Дніпра
Вчора 18:40
У Дніпровському районі створили комендатуру: які нові обмеження та правила ввели

У Дніпровському та Синельниківському районах ввели нові воєнні обмеження.

Наверх