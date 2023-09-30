У Кривому Розі 71-річна бабуся вирощувала трьохметрові кусти конопель на своєму подвірї

Жінка вирощувала кущі нарковмісної речовини висотою понад три метри заввишки на своїй ділянці.

Слідчі провели санкціонований обшук на території приватного домоволодіння у Центрально-Міському районі міста.

Кущі коноплі були вилучені у старенької та відправлені на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Літній жінці тепер загрожує штраф від 1700 до 8500 гривень або позбавлення волі до 3 років.

Читайте також:

Українська

Автор: