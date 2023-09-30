У Кривому Розі 71-річна бабуся вирощувала трьохметрові кусти конопель на своєму подвірї

Слідчі провели санкціонований обшук на території приватного домоволодіння у Центрально-Міському районі міста.
Кущі коноплі були вилучені у старенької та відправлені на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України.
Літній жінці тепер загрожує штраф від 1700 до 8500 гривень або позбавлення волі до 3 років.
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