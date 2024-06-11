У Кривому Розі 7-річна дитина випала з вікна третього поверху

Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, постраждалу помітив перехожий та викликав “швидку”. Також зазначається, що матір знаходилася в іншій кімнаті, коли дівчинка впала.
Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, ранами на потилиці та грудній клітці, а також забоєм на поперековому відділі хребта.
Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху.
Для того, аби убезпечити своїх дітей від подібних ситуацій, не забувайте перевіряти вікна, якщо залишаєте дитину одну в кімнаті, або встановіть фіксатори, які не дозволять їй самостійно відчинити вікно. Також зверніть увагу на те, що москітна сітка не витримає вагу дитини та не убереже її від падіння.
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