У Кривому Розі 7-річна дитина випала з вікна третього поверху

У Кривому Розі семирічна дівчинка випала з вікна 3-го поверху.

Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, постраждалу помітив перехожий та викликав “швидку”. Також зазначається, що матір знаходилася в іншій кімнаті, коли дівчинка впала.

Дитину госпіталізували з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, ранами на потилиці та грудній клітці, а також забоєм на поперековому відділі хребта.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі 3-річна дитина випала з вікна десятого поверху.

Для того, аби убезпечити своїх дітей від подібних ситуацій, не забувайте перевіряти вікна, якщо залишаєте дитину одну в кімнаті, або встановіть фіксатори, які не дозволять їй самостійно відчинити вікно. Також зверніть увагу на те, що москітна сітка не витримає вагу дитини та не убереже її від падіння.

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