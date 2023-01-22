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  • Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством

Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством

Сьогодні 17:09
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Сьогодні, 22 січня, у Кривому Розі на вулиці Джохара Дудаєва (колишня Єсеніна) 60-річний чоловік випав з вікна 8-го поверху.

Новости Днепра про Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством

Від отриманих травм він помер на місці.

Про це повідомляє видання “Свої”.

Зазначається, що чоловік був волонтером. Він займався евакуацією цивільних з гарячих точок і поранених бійців з передової.

Серед версій трагедії – самогубство. Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

Новости Днепра про Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки. 

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Новости Днепра про Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубствомУкраїнська

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