Евакуйовував поранених бійців з передової: у Кривому Розі волонтер покінчив життя самогубством

Від отриманих травм він помер на місці.
Про це повідомляє видання “Свої”.
Зазначається, що чоловік був волонтером. Він займався евакуацією цивільних з гарячих точок і поранених бійців з передової.
Серед версій трагедії – самогубство. Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Антоновича знайшли тіло жінки.
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