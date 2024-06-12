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У Кривому Розі 6 загиблих через ракетний удар

Сьогодні 17:55
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У Кривому Розі шестеро загиблих через ракетний удар, 12 червня.

Новости Днепра про У Кривому Розі 6 загиблих через ракетний удар

На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих, повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх, – зазначив він. 

На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та медики, які надають першу допомогу пораненим. 

Нагадаємо, у Кривому Розі, у середу, 12 червня, пролунав вибух. Ймовірно, по місту вдарили балістичною ракетою. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі 6 загиблих через ракетний ударУкраїнська

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