У Кривому Розі 6 загиблих через ракетний удар

У Кривому Розі шестеро загиблих через ракетний удар, 12 червня.

На цей момент 11 поранених людей і 6 загиблих, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Мої співчуття родинам і близьким загиблих. На місці працюють усі необхідні служби. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій. І ми максимально потребуємо їх, – зазначив він.

На місці працюють рятувальники, які розбирають завали та медики, які надають першу допомогу пораненим.

Нагадаємо, у Кривому Розі, у середу, 12 червня, пролунав вибух. Ймовірно, по місту вдарили балістичною ракетою.

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