У Кривому Розі 6-річна дитина знайшла бойову гранату на дитмайданчику

На місце викликали правоохоронців.

Днями у Кривому Розі сталася надзвичайна подія – 6-річна дитина знайшла бойову гранату на дитмайданчику.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал “На часі. Кривий Ріг”.

Зазначається, що боєприпас лежав біля каруселі. Дорослі відразу забрали гранату та віднесли її на безпечну відстань. На місце викликали правоохоронців.

За попередньою інформацією, це була бойова граната Ф-1 із запалом. Її вилучили та відправили на експертизу.

Зараз поліцейські розшукують того, хто залишив боєприпас.

Важливо: якщо ви помітили небезпечні предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Робочій помітили дивний чорний пакунок.

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