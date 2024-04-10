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У Кривому Розі 5-річного хлопчика вкусив небезпечний заражений кліщ

Сьогодні 13:54
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині хлопчика вкусив небезпечний кліщ.

Новости Днепра про У Кривому Розі 5-річного хлопчика вкусив небезпечний заражений кліщ

Сезон кліщів у самому розпалі. Є й перші “постраждалі” діти.

Як розповіла лікар з Кривого Рогу Світлана Куніцина, нещодавно до неї звернулися батьки 5-річного хлопчика, якого покусав кліщ. Однак проблему виявили не відразу – лише за 5 днів. 

30 березня дитина з батьками приїхала до родичів у село. І в першу ж ніч хлопчик поскаржився на біль в голові. Наступного дня мама відвела малого до дитячого Лора, який призначив дитині антибіотики.

3 квітня мама знайшла на голові сина кліща, який за розмірами був вже доволі “ситий”. У той же день хлопчика повезли до дитячого хірурга, який видалив комаху і рекомендував обстежити його на наявність в його тілі збудника хвороби Лайма – борелії. Побоювання медиків підтвердилися – кліщ був зараженим.

6 квітня батьки привели сина до лікаря-інфекціоніста. 

За словами Світлани, профілактичне антибактеріальне лікування призначається в перші 72 години після укусу кліща. І тоді є 80% надії, що пацієнт не захворіє, навіть якщо кліщ був зараженим.

Цього разу хлопчикові пощастило. Попри те, що укус кліща виявили занадто пізно, антибіотик, який призначив ЛОР від іншої хвороби – спрацював. Тож у дитини є всі шанси не захворіти на хворобу Лайма. 

Пані Світлана закликає батьків оглядати дітей після прогулянок на вулиці. Адже вчасно виявивши кліща, можна уникнути неприємних наслідків. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі 5-річного хлопчика вкусив небезпечний заражений кліщУкраїнська

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