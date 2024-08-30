У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталі

Сьогодні, 30 серпня, у Кривому Розі у виробничих цілях проводитимуть вибухові роботи.
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Плановий вибух пролунає о 13:00 у Першотравневому кар’єрі ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район).
Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.
Протягом вказаного часу рекомендується уважніше слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.
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