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У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталі

Сьогодні 07:49
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Деякі жителі Кривого Рогу почують вибух.

Новости Днепра про У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталі

Сьогодні, 30 серпня, у Кривому Розі у виробничих цілях проводитимуть вибухові роботи. 

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Плановий вибух пролунає о 13:00 у Першотравневому кар’єрі ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район). 

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

Протягом вказаного часу рекомендується уважніше слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталіУкраїнська

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