У Кривому Розі 30 серпня почують вибух: деталі

Протягом вказаного часу рекомендується уважніше слідкувати за оголошеннями повітряної тривоги.

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Олександр Вілкул.

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Сьогодні, 30 серпня, у Кривому Розі у виробничих цілях проводитимуть вибухові роботи.

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