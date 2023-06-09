У Кривому Розі 2-річний хлопчик випав з вікна: деталі інциденту

Дитина випала з вікна.

Днями до “швидкої” звернулися мешканці Кривого Рогу та повідомили, що маленький хлопчик випав з вікна. Буквально через 5 хвилин фельдшери прибули на виклик. Подробиці інциденту розповів медик Артур Кривець.

Як з’ясувалося пізніше, поки батьки були зайняті, 2-річний хлопчик заліз на підвіконня, а потім оперся на антимоскітну сітку та звалився з 2-го поверху. На щастя, дитина вижила.

Медики надали йому необхідну допомогу та ушпиталили до лікарні. У хлопчика діагностували черепно-мозкову травму, забій потиличної ділянки голови. Наразі він в реанімаційному відділенні, але його стан стабільний.

Зауважимо, що це вже не перший подібний випадок в області за цей рік. Раніше москітна сітка вбила хлопчика з Дніпра. Дитина випала з 5 поверху та отримала смертельні травми. Раніше в ОВА повідомляли, що за чотири місяці 2023 року зафіксували шість нещасних випадків, коли діти випадково падали з вікон.

Читайте також:

Українська

Автор: