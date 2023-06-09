Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі 2-річний хлопчик випав з вікна: деталі інциденту

Сьогодні 16:35
просмотров

Дитина випала з вікна.

Новости Днепра про У Кривому Розі 2-річний хлопчик випав з вікна: деталі інциденту

Днями до “швидкої” звернулися мешканці Кривого Рогу та повідомили, що маленький хлопчик випав з вікна. Буквально через 5 хвилин фельдшери прибули на виклик. Подробиці інциденту розповів медик Артур Кривець. 

Як з’ясувалося пізніше, поки батьки були зайняті, 2-річний хлопчик заліз на підвіконня, а потім оперся на антимоскітну сітку та звалився з 2-го поверху. На щастя, дитина вижила.  

Медики надали йому необхідну допомогу та ушпиталили до лікарні. У хлопчика діагностували черепно-мозкову травму, забій потиличної ділянки голови. Наразі він в реанімаційному відділенні, але його стан стабільний.

Зауважимо, що це вже не перший подібний випадок в області за цей рік. Раніше москітна сітка вбила хлопчика з Дніпра. Дитина випала з 5 поверху та отримала смертельні травми. Раніше в ОВА повідомляли, що за чотири місяці 2023 року зафіксували шість нещасних випадків, коли діти випадково падали з вікон. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі 2-річний хлопчик випав з вікна: деталі інцидентуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:35
    Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

    Будьте обережні з вогнем!

    Мешканців Дніпра та області лякають спалахом “холери”: чи є загроза
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    Мешканців Дніпра та області лякають спалахом “холери”: чи є загроза

    Мешканців області лякають холерою.

    У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    У Дніпрі та передмісті сьогодні відключили воду: чому та адреси

    Сьогодні, 9 червня, деякі мешканці Дніпра та передмістя залишилися без…

    Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:12
    Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця

    Якщо економити.

    Наверх